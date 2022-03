Manolo Blahnik: «Qu’on en finisse avec la consommation effrénée et illimitée!»

Le créateur de chaussures le plus célèbre au monde souhaiterait, à l’avenir, fabriquer moins de pièces, qu’on réparerait encore et encore. Il fête un demi-siècle de carrière et continue de travailler et de dessiner avec effervescence et passion.

Quand Manolo Blahnik parle, il est difficile de distinguer la fiction de la réalité. Non pas parce qu’il ment, mais parce qu’il mélange, dans son récit, ses souvenirs avec ceux de ses films préférés, et saupoudre, çà et là, ses références à une vie cinématographique de citations culturelles tellement sincères qu’elles paraissent être ses propres expériences.

Manolo Blahnik est né à La Palma il y a 79 ans, d’une mère santacrucera et d’un père tchèque. C’est entre les bananiers et les magazines de mode importés d’Argentine qu’il s’est forgé ce caractère exubérant qui l’a conduit à quitter son île pour étudier le droit à Genève, puis, après être passé par Paris et New York et s’être établi à Londres, à devenir le créateur de chaussures le plus connu au monde.