L’expertise internationale, une priorité pour Mariia Grachova

Avez-vous toujours été tentée par l’architecture ?

J’ai fait des études d’architecture à la Kiev National University of Construction and Architecture, que j’ai terminées en 2010. Puis, j’ai travaillé pour Kiev Project, un établissement qui s’occupait de logement social en Ukraine. J’ai toujours voulu venir en Europe. Mon père se trouvait aux Pays-Bas. J’ai choisi la Belgique pour son côté international. J’ai eu la possibilité de faire un Master en Architecture à St Lucas pour obtenir une équivalence de diplôme. J’ai travaillé dans un bureau d’architecture actif dans le résidentiel plutôt orienté vers de petits projets. Je souhaitais travailler dans un plus grand bureau et être confrontée à des challenges plus importants.