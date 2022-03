L’Etat belge jugé non responsable de la fusillade de Liège

Le tribunal de première instance de Liège a prononcé son jugement, ce mardi, dans le dossier à charge de l’Etat dans l’affaire Amrani. Le multirécidiviste avait été libéré alors que les conditions le permettant n’étaient pas réunies, soutenaient les parties civiles. Il avait ensuite été peu suivi. Le tribunal estime toutefois que l’Etat n’est pas responsable du drame.

Le 13 décembre 2011, juché sur le haut de la place Saint-Lambert et lourdement armé, Nordine Amrani tuait cinq personnes, quatre jeunes et une septuagénaire, et en blessait plus de 120. Peu avant, il avait assassiné une quadragénaire qui travaillait dans le bâtiment qu’il occupait.