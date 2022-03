Comment lutter contre les discriminations chez les agents immobiliers

Les comportements discriminatoires risquent de s’intensifier parmi les agents immobiliers, au vu de la situation sociale et économique qui s’aggrave. L’Institut qui régit la profession veille au grain.

La discrimination au logement n’est pas une illusion en Belgique. Ces trois dernières années, l’IPI (Institut professionnel des agents immobiliers) a reçu via son organe disciplinaire 46 plaintes contre des agents immobiliers qui se seraient rendus coupables d’appliquer une discrimination lorsqu’il s’agit de louer un bien.

Un chiffre mineur quand on sait que l’IPI reçoit au total quelque 1.500 plaintes par an, que ce soit pour un litige entre un copropriétaire et un syndic, un agent immobilier qui n’aurait pas informé correctement un acquéreur ou un locataire, ou pour de l’argent qui n’aurait pas été bloqué correctement sur le compte d’un tiers. Les raisons de saisir la Chambre exécutive de l’Institut sont nombreuses.