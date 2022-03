Coworking: Silversquare s’attaque au quartier Nord à Bruxelles

Et de huit ! Silversquare n’arrête plus son expansion à Bruxelles, avec l’ouverture prochaine de son huitième centre de coworking. Cette fois, c’est le quartier Nord qui a été choisi, et plus particulièrement le bâtiment Quatuor flambant neuf, propriété de la Société immobilière réglementée Befimmo, également détentrice de Silversquare.

Fort de ses 8.000 m2, le « Silversquare North » est le plus grand des coworkings ouverts jusqu’ici dans la capitale. Le centre s’étend sur quatre étages (rez+3) et offre quelque 800 postes de travail. Il comporte également de nombreux espaces communs, lesquels peuvent être aisément « colonisés » par des sociétés en quête d’espaces supplémentaires.