Matexi veut une TVA réduite à 6%… à vie

Parmi les mesures de soutien à l’immobilier, le gouvernement a adopté l’an dernier la TVA à 6 % pour les projets qui se basent sur une démolition suivie d’une reconstruction d’un bien existant. D’abord circonscrite à certaines villes du pays, elle fut ensuite étendue à l’ensemble du territoire jusque fin 2022. Ce 18 mars, la mesure a été prolongée d’un an (jusqu’au 31 décembre 2023) et pour Matexi, il est évident que c’est une bonne décision. « Un an après l’entrée en vigueur de cette mesure, on constate clairement qu’elle a un impact positif pour les consommateurs en termes d’accès au logement abordable, de densification du cœur des villes et de renouvellement du parc immobilier vétuste en Belgique », affirme le constructeur de quartiers.