Devenir propriétaire: la réalité dépasse parfois le rêve

La Confédération Construction a mené une enquête du 3 au 9 mars. L’objectif : faire un tour d’horizon des points qui préoccupent les Belges (2.000 personnes interrogées) en matière de logement. Cinq chiffres sont à retenir : 17 % des Belges ont des plans pour construire, parmi lesquels 35 % ont moins de 30 ans, 19 % veulent acheter, 28 % veulent rénover et seulement 18 % souhaitent louer. Ce dernier chiffre est relativement bas et en contradiction totale avec les données récentes qui estimaient que le Belge voulait de plus en plus louer un logement plutôt que d’en acquérir un.

Attention : l’enquête de la Confédération parle de « souhait » et non de réalité. Car entre vouloir être propriétaire et le devenir concrètement, il y a un pas très difficile à franchir, surtout pour les jeunes, en raison des conditions d’accès aux crédits hypothécaires.