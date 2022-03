Guerre en Ukraine: Ottawa ouvre les robinets du pétrole canadien

L’industrie canadienne a la capacité d’augmenter progressivement ses exportations de pétrole et de gaz d’environ 300.000 barils par jour (200.000 barils de pétrole par jour et 100.000 barils d’équivalent pétrole par jour de gaz naturel) au cours de 2022 afin de remplacer le pétrole et le gaz russes », a déclaré en fin de semaine dans un communiqué le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Le Canada, troisième réserve de pétrole au monde après le Venezuela et l’Arabie saoudite, avait promis il y a quelques semaines qu’il augmenterait sa production de brut pour aider ses alliés européens à être moins dépendants du pétrole de Russie. Plusieurs acteurs du secteur pétrolier ont estimé ce mois-ci que, s’il le fallait, le Canada pourrait augmenter sa production d’or noir de 400.000 barils de pétrole par jour au lieu des 200.000 annoncés.