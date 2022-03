Logements décents pour personnes fragilisées: un nouveau financement solidaire à Liège

Le besoin en logements décents pour une catégorie de personnes fragilisées est une réalité. C’est ce qu’ont compris trois acteurs de finance responsable et solidaire : NewB, W.Alter et F’in Common. Ensemble, ils ont octroyé à la coopérative Les Tournières, basée à Liège, une importante ligne de crédit de plus de 1,3 million d’euros. Ce crédit permettra à la coopérative de réaliser ses ambitions, à savoir intensifier son action et répondre aux demandes de manière concrète et rapide.

Dans cette opération, les partenaires se sont mis d’accord pour fonctionner ensemble, accorder un prêt qui permet de fonctionner à plus long terme, proposer une procédure accélérée et, surtout, simplifier les démarches administratives.