Enseignement: environ 5.000 manifestants mécontents dans les rues de Mons

La foule de quelque 5.000 manifestants s’est réunie à partir de 10h devant la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Des témoignages sur les difficultés du secteur ont été diffusés sur grand écran et le cortège a ensuite entamé un parcours dans la ville pour exprimer son mécontentement devant plusieurs établissements scolaires, au son de quelques pétards et de beaucoup de sifflets.

Le personnel de l’enseignement sillonne les rues de Mons mardi pour se faire entendre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et demander de meilleures conditions de travail, près de deux mois après une première manifestation à Bruxelles. Les enseignants se disent débordés par le travail administratif et ignorés par les autorités.

« Le but de cette journée est de démontrer au gouvernement que la pression ne retombe pas », explique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. « C’est une piqûre de rappel pour dire que le personnel enseignant est toujours mobilisé, y compris les personnes qui travaillent dans le domaine administratif et ouvrier. »

« Stop au mépris » et « Non au pacte d’excellence », réclament les pancartes brandies par les manifestants.

« L’accord sectoriel proposé n’apporte absolument rien, c’est insuffisant », tranche Joseph Thonon, président de la CGSP Enseignement. « On ne voit pas d’issue au conflit, c’est très inquiétant. On n’a pas non plus l’impression qu’on nous écoute quand on dit que la charge de travail est trop importante. C’est un dialogue de sourds. »