Les sublimes vanités de Cindy Wright et Johan Muyle

Désormais trois espaces dans trois villes différentes, Namur, Knokke et Bruxelles : la Belgian Gallery tend à occuper une place de plus en plus incontournable sur la scène artistique belge, privilégiant les collaborations avec des artistes contemporains d’envergure tout en conservant un ancrage dans l’art belge de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Fondée en 2017 par Yves Brigode, François Golenvaux et Pierre Babut du Mares, la galerie s’est développée à une vitesse fulgurante et continue de surprendre le public : ainsi le choix d’une artiste belge néerlandophone étrangement peu connue de ce côté de la frontière linguistique, mise à l’honneur dans l’espace ixellois de la galerie en partenariat avec le Musée d’Ixelles, sous le commissariat de Claire Leblanc.