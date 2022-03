«Lettre de la city»: quand les oligarques du «Londongrad» cherchent à attirer la pitié

On l’appelait Piotr le Terrible. Piotr Aven avait tout, une fortune estimée à 3,3 milliards de livres (4 milliards d’euros) constituée dans le pétrole, la finance et les télécoms, un duplex luxueux dans le centre de Londres et un château dans le Surrey, la plus grosse collection privée d’art russe ainsi qu’un carnet d’adresses impressionnant des grosses légumes de l’establishment britannique à son service.

Basé à Londres, l’oligarque russe âgé de 67 ans a été visé par les sanctions imposées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Ses avoirs ont été gelés.