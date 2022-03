Le festival Lézarts Urbains conjugue les cultures street au féminin

Qui a dit que la street culture était une affaire d’hommes ? Pour sa 17e édition, le festival Lezarts Urbains confirme que rap, hip-hop et autres courants issus de la rue mobilisent aussi, et de plus en plus, les femmes. Porté par la krumpeuse Hendrickx Ntela, qui présentera sa nouvelle création ( Blind ), mais aussi par le groupe féministe Z&T, la poétesse Mugeni ou encore le collectif Sisterhood, qui rassemble de jeunes artistes afro-descendantes dans un spectacle sur le poids de l’histoire coloniale, Lezarts Urbains se décline résolument sur le mode féminin. Hip-hop, slam, rap, open stage, cyphers, documentaires, conférences, DJ sets, ateliers et bien d’autres activités bousculeront un milieu souvent associé à la testostérone, pour y insérer d’autres regards, plus inclusifs.