Une réorganisation du territoire wallon pour contrer l'étalement urbain, plaide l'Iweps

Alors que 40% de la population wallonne ne peut rejoindre à pied un transport en commun, le "tout à la voiture" pèse de plus en plus dans le budget des ménages depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier. La dépendance à l'automobile s'est développée avec notamment l'éparpillement des services, commerces et logements, et un aménagement du territoire trop peu régulé, note l'Iweps.

En Wallonie, depuis au moins les années 1990, la distance va croissante entre le domicile et les lieux de destination, de plus en plus variés (services, emploi, loisirs?). La distance moyenne domicile-travail est ainsi de 24 km, avec toutefois une différence marquée entre communes urbaines et plus rurales. Au total, trois trajets sur quatre sont donc réalisés en voiture.