Prix de l'énergie - Les travailleurs d'Industeel débrayent pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie

"Nous sommes lassés de ne pas être entendus par le gouvernement fédéral. De plus en plus, le niveau des taxes et des accises rend ce pays invivable pour les ouvriers", a indiqué Benoit Busiat, délégué CSC.

"Avec sa façon de ne pas prendre en compte le problème du pouvoir d'achat, le gouvernement fédéral fait la guerre aux travailleurs" , a affirmé quant à lui Michele Amadoro, délégué FGTB.