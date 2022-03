Black Lives from generation to generation

C’est un double CD formidable. Parce qu’il est engagé. Parce que la pochette, signée Rebecca Meek, est magnifique. Parce que toutes les paroles sont dans le livret. Et, surtout, parce que la musique est passionnante. Appréciez la force du « Colored man singin the blues » d’Adam Falcon, la beauté de « From the outside in » de Tutu Puoane, la virtuosité de « Matter » de Marcus Strickland, la sensibilité du « Praying » d’Immanuel Wilkins au sax et Marvin Sewell à la guitare. Et applaudissez. Ceux-là et les seize autres morceaux. Puissant.

Jammin’colorS