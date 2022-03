«Black Lives from generation to generation»: la musique, une arme contre le racisme

Ce double album puissant et engagé donne une voix aux vies noires et de la force à ceux qui sont confrontés au racisme systémique de par le monde.

Elle en avait assez, Stefany Calembert, la boss de la maison de production et de management de jazz Jammin’colorS. Assez du racisme, aux Etats-Unis mais ailleurs aussi. Et chez nous, en Belgique. Elle qui a épousé le bassiste américain noir Reggie Washington en a subi des remarques peu classes. Ça faisait des années qu’elle devait composer avec ce racisme, qu’il soit franc ou latent, et puis il y a eu l’affaire George Floyd et d’autres. Et elle s’est dit qu’elle devait exprimer son ras-le-bol.