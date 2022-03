Le ministre du Transport, appuyé par le Premier ministre Boris Johnson, a demandé le licenciement du patron de P&O Ferries, Peter Hebblethwaite, après l'annonce de licenciement collectif et la non consultation des syndicats par le management de l'entreprise. Lundi, le gouvernement l'a même sommé de reprendre les centaines de personnes licenciées, aux conditions de travail et salariales en vigueur jusqu'ici.

Dans une lettre adressée au ministre du Transport, le CEO de la compagnie souligne que la demande du gouvernement "ignore les réalités fondamentales et factuelles de la situation."