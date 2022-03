Chiffre d'affaires et bénéfice en hausse pour DPG Media

DPG media a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires d'1,9 milliard d'euros, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Il a engrangé un bénéfice net de 228 millions euros (+28%). Plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe médiatique belge est porté par les Pays-Bas, avec 1,14 milliard d'euros. En Belgique, le chiffre d'affaires a atteint 764 millions d'euros et au Danemark 110 millions.

Le CEO parle de résultats exceptionnels dans une période extraordinaire. "Lors d'une année encore fortement marquée la pandémie, les médias d'information et de divertissement ont à nouveau été fortement sollicités. Nos services en ligne ont également affiché une croissance dans une société de plus en plus numérisée", a déclaré M. Roddenhof.