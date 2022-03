La métamorphose de Vendredi sur Mer

Quand elle chante « Le lac », sans doute que Charline pense au lac de Genève où elle est née en 1995 mais, pour son nom d’artiste, elle a préféré prendre Vendredi sur Mer : « C’est sorti comme ça, comme un cheveu dans la soupe , nous a-t-elle avoué. Je ne voulais pas utiliser mon nom. Je voulais quelque chose de plus poétique, qui amène au voyage. Mais ça ne veut pas dire que je passe mes vacances à la mer. Je préfère le froid, même si je me suis cassé la cheville en octobre dernier à un concert et que ça fait longtemps là, maintenant, que je n’ai plus skié. »