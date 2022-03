Warmduscher: funk à délices

En septembre dernier, Warmduscher montait sur la scène des Leffingeleuren le temps d’un concert fun et remuant. Pour sûr, Craig Louis Higgins Jr (alias Clams), Adam J. Harmer (dit Quicksand, par ailleurs guitariste de la Fat White Family), Jack Everett (aka Lightnin’ Jack Everett, ex-Fat White), Ben Romans (Mr. Salt Fingers Lovecraft) et Quinn Whalley (The Witherer) ont eux aussi eu bien bon ! « Quand nous sommes arrivés en Belgique, se rappelle Clams, c’était comme un petit renouveau, pour nous. En même temps, pour une porte qui s’ouvrait, une autre se fermait. C’est vrai qu’en tant qu’artiste, tout n’a pas été négatif pendant cette période. Je n’ai pas arrêté de créer. Alors oui, ton cerveau fonctionne à du cent à l’heure et tes pieds restent englués dans la boue, tu vois ? Mais ça aurait pu être pire : certains ne se sont pas sortis de ce truc de covid, nous bien… »