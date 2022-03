Une taskforce pour anticiper les pénuries dans l'industrie agro-alimentaire (2)

Le SPF Economie effectue un monitoring quotidien des prix depuis un mois, en étant en lien notamment avec le Centre de crise pour faire face à une éventuelle pénurie de biens de première nécessité. La taskforce doit permettre d'aller plus loin et d'élaborer des solutions destinées à répondre à la pénurie d'huile de tournesol par exemple. Celle-ci pourrait survenir dans deux semaines pour l'industrie agro-alimentaire. Les raffineries européennes d'huiles végétales achètent 35 à 45% de leur huile de tournesol en Ukraine, selon la Fevia

La problématique des étiquettes pourrait prendre une envergure internationale dans la mesure où bon nombre de sociétés agro-alimentaires belges sont tournées vers l'exportation, pointe le ministre de l'Agriculture, David Clarinval.

Un groupe de travail a été constitué lundi pour se pencher sur la question de l'étiquetage. "Il y a assez de stocks pour les prochaines semaines, mais il va falloir prendre des mesures pour les moyen et long termes. Modifier les étiquettes demande parfois un an de préparation. Nous n'allons pas fermer les yeux sur tout, mais nous ne nous opposerons pas à une forme de flexibilité", ajoute le porte-parole du ministre de l'Economie.

Outre les autorités fédérales et les Régions, des dizaines d'organisations prenaient part à cette première réunion, comme le Boerenbond, la Confédération des Betteraviers, Belgapom (transformation de la pomme de terre), la fédération du commerce (Comeos), la fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia), ...

Cette dernière a souligné à l'issue de la première réunion que la taskforce va permettre de confronter la réalité des producteurs à celles des vendeurs. "La problématique concerne l'ensemble de la chaîne et chacun va devoir faire des efforts, jusqu'aux revendeurs et aux consommateurs", a commenté un porte-parole. Plusieurs acteurs de la Fevia ont déjà sollicité des modifications, pour circonstances exceptionnelles, des contrats les liant à la grande distribution, mais ces requêtes sont restées sans réponse jusqu'ici. "Nous avons déjà ces discussions depuis quelque temps, mais la situation en Ukraine a aggravé les choses."

La guerre en Ukraine est clairement liée à la hausse soudaine des prix de certaines matières premières, mais le ministre Dermagne rappelle que les conditions climatiques défavorables qui ont touché l'Amérique du Nord, autre zone riche en matières premières, rendent la situation encore plus complexe.

L'usage d'engrais sera aussi abordé. Les matières premières intervenant dans la confection de ces engrais proviennent en effet d'Ukraine, de Russie et du Bélarus et les prix des engrais ont grimpé en flèche également en raison de la hausse des prix de l'énergie. Les organisations agricoles comme le Boerenbond appellent donc à recourir autant que faire se peut à des engrais d'origine animale. Là aussi, une dérogation serait la bienvenue autour des directives liées au nitrate, qui relèvent des Régions.

Le prix des denrées alimentaires a grimpé depuis le début de l'année. Sur les deux premiers mois, le pain et les produits céréaliers ont augmenté de 4,5% sur une base annuelle, les produits laitiers de 3,4% et les graisses et huiles de plus de 10%, selon des chiffres fournis par le SPF Economie. "Il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire, mais la nourriture va devenir plus chère. Aujourd'hui, les agriculteurs ne voient pas leurs rentrées augmenter alors que tous leurs frais explosent", souligne la présidente du Boerenbond, Sonja De Becker.