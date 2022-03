Bruxelles veut diversité et durabilité en stars aux événements

Festivals, rendez-vous sportifs ou gastronomiques, la Ville de Bruxelles est le théâtre de près de 3.000 événements chaque année, qu’ils soient organisés par la Ville elle-même via le Brussels major events (BME), le privé ou les associations subsidiées. Pour tendre à la durabilité et à la diversité, l’échevine Delphine Houba (PS), en charge de la culture et du BME, a mis sur pied un plan d’action comprenant cent mesures.

« Trois mille événements, ce sont autant d’enjeux en termes de mobilité, d’accessibilité, d’alimentation ou encore de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles. Ces personnes qui se déplacent, mangent et boivent nous rappellent que l’impact sur la planète n’est pas neutre », avance l’échevine. « Nous ne partons pas de rien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour que l’on puisse dire, à la fin de cette législature, qu’en Europe, Bruxelles est à l’avant-garde et joue un rôle d’inspiration en Belgique et à l’étranger. »