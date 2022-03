Namur: un appartement dans un nouveau quartier à 277.010 euros (photos)

Actuellement en construction dans le centre de Namur, le quartier Novia rassemblera 135 appartements allant du studio au 3 chambres, ainsi que diverses facilités directement intégrées au projet. Grâce à sa situation en plein centre, le quartier permettra aussi de profiter des nombreux équipements de Namur. Ses logements offriront quant à eux des équipements durables et des espaces extérieurs privatifs en plus d’un jardin commun.

Situation

Cet appartement 2 chambres est implanté au sein du projet Novia, qui constituera un véritable nouveau quartier mixte en plein cœur de Namur, sur le site de l’ancienne caserne Léopold. Le projet en lui-même inclura des équipements comme des bureaux, une bibliothèque, une halle maraîchère, une brasserie, etc. Les habitants pourront aussi profiter de la proximité immédiate de plusieurs arrêts de bus et des facilités du centre de Namur (commerces, écoles, loisirs, services…), qui sont pour la plupart accessibles en quelques minutes à pied. La gare est située à 10 minutes de marche tandis qu’il suffit de 5 minutes en voiture pour quitter la ville et atteindre l’autoroute E411.

2

Etat général

L’appartement est en cours de construction et le projet devrait être terminé fin 2023. Les appartements présenteront une PEB variant entre A+ et B. Les logements sont notamment équipés de systèmes de ventilation double flux, de vidéoparlophonie et de la fibre optique. Le chauffage est alimenté par une chaudière au gaz à condensation collective qui assure aussi la production d’eau chaude et qui est suppléée par des panneaux solaires thermiques. Jusqu’à un certain stade d’avancement du chantier, les acquéreurs ont la possibilité de personnaliser certaines finitions, comme les revêtements de sol ou encore l’équipement des sanitaires. La cuisine n’est quant à elle pas prévue dans le prix d’achat, mais peut être installée par le cuisiniste du promoteur.

3

Disposition

Cet appartement est implanté au premier étage et est orienté vers l’extérieur de l’îlot. Il est organisé autour d’un hall central qui dessert l’ensemble des pièces. Près de la porte d’entrée, on retrouve un WC séparé et une buanderie. En face s’étendent les deux chambres d’environ 11 et 13,5 m2, près desquelles est située la salle de douche. Enfin, sur la droite du hall d’entrée s’ouvre le séjour d’environ 30 m2. La pièce inclut la cuisine ouverte et est illuminée par une baie vitrée donnant sur le balcon. L’appartement est complété par une cave et un emplacement de parking intérieur. Ses habitants peuvent également profiter d’un local vélo et des autres facilités de la résidence, dont un espace communautaire, des jardin et potager collectifs, etc.

4

Prix

Cet appartement de 2 chambres est affiché à 277.010 euros hors frais, cave et parking intérieur obligatoire. D’autres biens de 1 à 3 chambres sont disponibles dans le projet à partir de 165.195 euros, et les primo-acquéreurs peuvent bénéficier de conditions préférentielles sur le prix du foncier.

Surface habitable : 86 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui

Jardin : non, mais balcon de 7,5 m2

Etat : neuf

Garage : oui (parking intérieur obligatoire en supplément)

PEB : A