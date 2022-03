Tadej Pogacar découvre le cœur historique du cyclisme

À l’aise en toutes circonstances, le double vainqueur du Tour de France a pris ses quartiers entre monts et pavés des Flandres. En l’absence de Wout van Aert, ce mercredi à Waregem, « Pogi » est cité parmi les favoris.

Scruté à sa descente d’avion puis au célèbre Park Hôtel de Courtrai, où l’équipe UAE a pris ses quartiers, Tadej Pogacar ne s’est pas opposé aux clichés, apaisant l’impatience des photographes. Lui, en revanche, ne connaît pas ce sentiment. Il est investi d’une mission : gagner des courses, peu importe laquelle. En Flandre, le Slovène a rendez-vous avec l’Histoire de son sport et compte bien y figurer en lettres d’or lorsqu’il pourra évoquer sa carrière au coin du feu. Car derrière son sourire angélique et la mèche de cheveux qui dépasse de son casque, « Pogi » connaît parfaitement le lien qui unit la Flandre au vélo et vice-versa. À l’inverse d’autres anciens champions, eux aussi vainqueurs du Tour de France, il sait que la passion pour la Petit Reine est, ici, incomparable.