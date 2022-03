Action en justice du Public: de quelles sommes parle-t-on?

A priori, il peut paraître étonnant qu’un des théâtres privés les mieux subventionnés de Belgique francophone, l’un des mieux aidés aussi (en chiffres absolus) durant la crise sanitaire, cite en justice la Communauté française pour obtenir un complément d’aide covid.

Mettons les chiffres à plat : il n’y a qu’une demi-douzaine de scènes qui, comme Le Public, reçoivent un subside annuel de 2 millions d’euros ou davantage. Dans le cadre de la « cellule de veille » (le dispositif d’aide qui oppose aujourd’hui Le Public à la Communauté), c’est Le Public qui a bénéficié de l’aide la plus importante en chiffres absolus (488.000 euros), la deuxième scène la mieux aidée étant le Théâtre de Liège (159.345 euros). Et ce que Le Public demande aujourd’hui en justice est également croquignolet, puisque Patricia Ide et Michel Kacenelenbogen réclament pas moins de 386.000 euros. En plus.