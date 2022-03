Le Public a-t-il bénéficié d’une aide juste et proportionnée?

Le théâtre le plus fréquenté de Belgique francophone conteste en justice la manière dont il a été aidé en période de crise sanitaire.

Depuis une décennie, c’est le baptême du feu de tout ministre de la Culture qui se respecte : un démêlé judiciaire avec les deux directeurs du théâtre Le Public, Patricia Ide et Michel Kacenelenbogen. Or Joëlle Milquet et Alda Greoli le savent : ces deux-là ont un bon avocat, ils gagnent leurs procès. Depuis vendredi, la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) prolonge dignement la lignée : la voici à son tour assignée en justice au titre de ministre de la Culture, membre du gouvernement de la Communauté française.

Le différend porte cette fois sur la manière dont, durant la crise sanitaire, ce théâtre privé et subsidié, l’un des plus importants de Belgique francophone, a été secouru par l’intervention publique, spécifiquement via l’un des dispositifs mis en place par la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) : la « cellule de veille » (lire par ailleurs).