NHL: ce joueur inscrit un but improbable et offre la victoire à son équipe (vidéo)

C’est au terme d’un match haletant, entre les Blackhawks de Chicago et les Sabres de Buffalo, que Tage Thompson a sans doute inscrit l’un des buts les plus surprenants de la discipline.

À 12 secondes de la sirène, le marquoir affiche 5-5 entre les Blackhawks et les Sabres et on se dirige vers un partage entre les deux équipes, dans la nuit de lundi à mardi .

Mais, c’était sans compter sur Tage Thompson, qui dans un dernier élan d’espoir, lance une dernière tentative. Celle-ci totalement ratée voit même la crosse du joueur s’envoler… Mais le palet rebondit contre le mur du fond, qui le dévie en direction de la cage ! Ce but change la donne et offre la victoire aux Sabres de Buffalo.

Pour couronner cette action improbable, c’est finalement le patin du gardien des Blackhawks qui dévie le palet dans sa propre cage.