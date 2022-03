Miguel Van Damme a finalement perdu son combat contre la leucémie

Le portier du Cercle était un anonyme unanimement apprécié pour son obstination et son positivisme permanent. Après avoir cru vaincre la maladie qui le rongeait à cinq reprises, il a finalement dû s’avouer vaincu. Le monde du foot, parmi lequel Iker Casillas, lui a rendu un vibrant hommage.

À voir le flux incessant d’hommages qui n’ont cessé d’être rendus par de nombreux clubs, joueurs ou simples anonymes, il ne fait aucun doute que le décès inopiné de Miguel Van Damme a ému le landernau du football belge à un point dépassant tout entendement. Cette triste nouvelle, inopinée bien que prévisible, a été annoncée mardi matin via un message émouvant posté sur Instagram par sa compagne. Étonnamment, cette émotion collective a même dépassé le cadre de nos frontières puisque le compte de l’AS Monaco (partenaire du Cercle) et celui du Real Madrid ont également honoré sa mémoire. Iker Casillas, l’idole absolue de Van Damme, a lui aussi tenu à lui rendre hommage via Twitter.