«La fièvre de Petrov»: un voyage halluciné entre rêve et réalité

Grand huit dans la Russie post-soviétique, sans filet, sans attache, totalement libre, incroyablement organique, avec un plan de dix-huit minutes qui nous balade de façon folle dans dix décors. Un incroyable voyage hallucinatoire entre rêve et réalité, hier et aujourd’hui, hystérie et décadence, le temps d’une soirée, d’étranges rencontres et quelques arrêts de bus. Une métaphore géante pleine de musiques, de vodka, de hurlements, de violences quotidiennes, qui donne la fièvre comme celle qui accable le héros principal, entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, entre son réel actuel et ses souvenirs d’enfance, à la veille de Noël.