Kirill Serebrennikov à propos de «La fièvre de Petrov» : «On est habitués à ce mélange d’absurde et de folie»

Artiste dissident, le Russe signe un film fou, baroque, pour parler de son pays malade, entre hystérie et décadence.

C’est en tant que personne zoom que le cinéaste et figure phare du théâtre contemporain Kirill Serebrennikov est apparu à la conférence de presse cannoise en juillet dernier pour parler de son film, La fièvre de Petrov. Artiste dissident russe, connu pour ses critiques indirectes au régime de Vladimir Poutine et pour son soutien au mouvement LGBT, il a été assigné à résidence avant d’être condamné en 2020 à trois ans de prison avec sursis pour détournement de fonds (pour ses défenseurs, il s’agit plutôt d’une sanction politique) et est toujours empêché de quitter la Russie. En juillet prochain, son adaptation de Le moine noir , d’après une nouvelle de Tchekhov, ouvrira le Festival d’Avignon dans la cour d’honneur du Palais des papes.