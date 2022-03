Paul Philipp: «Après la relégation de l’Union, en 1973, on pensait remonter directement»

Une opposition entre le Standard et l’Union Saint-Gilloise, forcément, cela ravive des souvenirs chez Paul Philipp. Les plus anciens se souviendront que c’est lui qui a marqué le dernier but de l’histoire de l’USG en D1 en 1973, avant que celle-ci ne passe près d’un demi-siècle au purgatoire des divisions inférieures. Ils se rappelleront également qu’il a joué deux ans à Sclessin à une illustre époque où le club liégeois comptait en ses rangs des joueurs de la trempe d’Eric Gerets et Wilfried Van Moer.

Depuis 2004, il est le président de la fédération luxembourgeoise de football. Une institution qu’il a totalement révolutionnée, au point de faire du Luxembourg une nation aujourd’hui respectée sur la scène internationale du ballon rond.