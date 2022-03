L’extrême droite en Belgique francophone? «Nous avons résisté, mais nous ne sommes pas à l’abri»

Au moment où, pour la deuxième fois consécutivement, Marine Le Pen – sauf remontada de Jean-Luc Mélenchon – pourrait accéder au second tour de la présidentielle en France, le Crisp (Centre de recherche et d’information sociopolitiques) consacre deux numéros du Courrier hebdomadaire (les numéros 2522-2523 et 2524-2525) à la lutte contre l’extrême droite en Belgique, signés Benjamin Biard, chargé de recherche.

La différence de « traitement » de l’extrême droite au nord et au sud du pays (ré)apparaît clairement dans vos publications. Il y est question de cordon sanitaire politique, surtout de cordon sanitaire médiatique.