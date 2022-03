Neige, vent fort, giboulées: les prévisions météo des trois prochains jours

Les quelques beaux jours de ce début de printemps laissent place à des nuages, des giboulées et des vents forts par endroits. Les températures se font également plus fraîches.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera abondante avec quelques averses ou périodes de pluie, surtout sur la moitié sud du pays, selon les prévisions de l’IRM. En Ardenne, les précipitations seront plus abondantes et les nuages bas pourraient également réduire la visibilité par endroits. Dans le nord du pays, le temps devrait rester sec et l’une ou l’autre éclaircie pourrait se dessiner en fin de nuit. Les minima varieront de 3 degrés en Hautes-Fagnes et en Campine à 8 degrés en Lorraine belge.

Mercredi

Les quelques pluies encore présentes sur le sud du pays s’évacueront vers le Luxembourg et l’Allemagne. Ailleurs, le temps sera généralement sec et la couverture nuageuse se morcellera pour laisser place à quelques éclaircies depuis le nord. Les températures seront sensiblement plus fraîches ; de 7 degrés en Ardenne à 12 degrés dans le centre du pays.