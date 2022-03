Le ministre Henry interpellé par Inter-Environnement et la Coalition Climat à Namur

Les environnementalistes ont rendu au ministre une liste des mesures concrètes à prendre selon eux. Certaines concernent la mobilité, comme la réduction de la vitesse à 100 km/h sur autoroute, à 70 km/h hors agglomération et à 30 km/h en agglomération. Il s'agit aussi d'orienter la fiscalité en faveur des véhicules légers et peu puissants à faibles émissions.

IEW et la Coalition Climat attendent également des mesures structurelles "qui préservent le territoire, promeuvent sa fonction nourricière et limitent à terme la dépendance wallonne à l'automobile". En outre, il s'agit de mettre en oeuvre le "Stop béton" et de soutenir les filières d'alimentation locales.

En matière de logement, les partenaires souhaiteraient que soit instaurée une obligation de rénovation pour les propriétaires bailleurs ou après une succession (au-delà d'un certain seuil de patrimoine). De même, ils demandent des mesures pour ériger la rénovation en cause régionale wallonne. Enfin, ils estiment qu'il faut prévoir et échelonner la fin des chaudières à mazout en prévoyant des mesures d'accompagnement pour les publics précaires.