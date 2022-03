«Les bad guys»: pour les p’tits bandits!

Le gang des « bad guys » est formé d’un loup, d’un serpent, d’un requin, d’un piranha et d’une araignée. A chacun sa spécialité : faire les poches avec dextérité, ouvrir les coffres-forts, se déguiser astucieusement, foncer dans le tas et hacker tout ce qui relève de l’informatique. Sauf que, pensant arriver à voler le Dauphin d’or devant récompenser le bon samaritain de l’année, ce petit monde se fait gauler. Et se voit proposer de devenir… des gentils ! Sous la houlette du Professeur Marmelade, le bon samaritain en question. Après tout, pourquoi pas, d’autant que le trophée sera un peu plus à portée de patte.