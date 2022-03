Guerre en Ukraine: déjà un millier d’enfants ukrainiens scolarisés en Wallonie et à Bruxelles

Interrogée en commission du Parlement, Mme Désir a précisé qu’à ce jour 992 enfants ukrainiens avaient déjà intégré une structure scolaire.

Cent vingt-sept enfants l’ont été au sein d’un Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (DASPA), 239 dans une école maternelle, 483 dans une école primaire et 143 dans un établissement secondaire.