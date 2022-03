«Aya»: faire front à la mer

Puisant autant dans le documentaire que la fiction, le réel et le spirituel, Simon Coulibaly Gillard parle du déracinement forcé, de la douleur qu’il engendre.

Clôture de l’Acid au 74e Festival de Cannes, Aya raconte le quotidien d’une jeune fille (Marie-Josée Kokora primée au Festival du film francophone de Namur 2021) qui grandit avec sa mère et son petit frère sur l’île de Lahou, en Côte d’Ivoire. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut monter, elle ne quittera pas son île…