«La traversée»: une réussite à contre-courant

Le village de Novi Varna n’existe plus. Rayé de la carte. « Les gens ont fui, beaucoup sont morts. Des soldats sont arrivés, accompagnés de miliciens et de fermiers avec des armes. Leur seule raison : la haine. Il leur fallait un ennemi à tout prix… » Ainsi débute le récit du périple de Kyona et de son jeune frère Adriel, vers des cieux plus bleus. Entre poésie et violence, leur voyage de réfugiés va aussi, forcément, se transformer en un voyage initiatique au cours duquel ils devront essayer d’oublier « l’avant ».