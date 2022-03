Réforme des rythmes scolaires: «Le groupe MR soutient la réforme»

Après trois approbations par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret visant à modifier le calendrier scolaire sera soumis au vote du Parlement ce mercredi. Portée par la ministre de l’Education, la socialiste Caroline Désir, cette réforme vise une meilleure régularité dans les périodes de travail et de repos. « On sous-estime vraiment à quel point il y a dans l’année des moments où, ni les élèves, ni les enseignants ne sont capables de quoi que ce soit tellement ils sont épuisés », nous expliquait-elle à la mi-mars. L’alternance entre sept semaines de cours et deux semaines de congé, initialement proposée, a été assouplie pour coller davantage au régime des autres Communautés. Une souplesse qui permettra de maintenir 10 à 11 semaines de congé en commun sur les 14 à 15. Pour l’heure, les germanophones et les néerlandophones n’envisagent pas de suivre le timing de la Communauté française. C’est là que le bât blesse pour certains députés francophones.