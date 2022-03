Le ministre Henry interpellé par Inter-Environnement et la Coalition Climat à Namur (2)

Les environnementalistes ont rendu au ministre une liste des mesures concrètes à prendre selon eux. Certaines concernent la mobilité, comme la réduction de la vitesse à 100 km/h sur autoroute, à 70 km/h hors agglomération et à 30 km/h en agglomération. Il s'agit aussi d'orienter la fiscalité en faveur des véhicules légers et peu puissants à faibles émissions.

IEW et la Coalition Climat attendent également des mesures structurelles "qui préservent le territoire, promeuvent sa fonction nourricière et limitent à terme la dépendance wallonne à l'automobile". En outre, il s'agit de mettre en oeuvre le "Stop béton" et de soutenir les filières d'alimentation locales.

En matière de logement, les partenaires souhaiteraient que soit instaurée une obligation de rénovation pour les propriétaires bailleurs ou après une succession (au-delà d'un certain seuil de patrimoine). De même, ils demandent des mesures pour ériger la rénovation en cause régionale wallonne. Enfin, ils estiment qu'il faut prévoir et échelonner la fin des chaudières à mazout en prévoyant des mesures d'accompagnement pour les publics précaires.

Le quatrième et dernier axe abordé par les militants concerne les mesures qui doivent "recentrer la stratégie industrielle wallonne et la faire sortir de ses incohérences". En outre, il s'agit d'abandonner le projet de logistique aéroportuaire Alibaba et d'investir dans la filière bois construction.

"La Wallonie s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, ce qui nous réjouit", a déclaré Sylvie Meekers, directrice d'IEW. "Mais au-delà de la fixation d'un objectif, le gouvernement doit clairement proposer des mesures qui permettront de l'atteindre. Il va falloir aller au-delà de simples mesures cosmétiques."

"Les inondations meurtrières de 2021 et l'actuelle crise des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine montrent l'ampleur de l'impréparation de la société wallonne", a souligné Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. "Ce gouvernement a maintenant une chance d'infléchir la trajectoire et de mieux nous préparer l'avenir, en sortant du court-termisme. Il faut la saisir."

"La mise en place de ces mesures doit s'accompagner d'un plan de transition juste pour viser à réduire, conjointement, les situations de précarité sociale", a-t-il poursuivi.

'L'échange d'aujourd'hui s'inscrit dans une démarche plus globale de co-construction du plan Air Climat Énergie" a réagi le ministre Henry. "On a besoin de la vision des environnementalistes, de la jeunesse et des entreprises. Un panel citoyen a également travaillé sur le sujet de manière à choisir les bonnes orientations."