Le Palais de Justice de Bruxelles ouvre ses portes au public

Le Palais de Justice devient plus accessible au grand public. De quoi peut-être faire de lui une des attractions phares de ces prochaines années.

Philippe le Bon porte une tunique et un turban pourpre. Depuis un balcon, le duc de Bourgogne regarde la Meuse couler devant l’hôtel de ville de Bruxelles. Entourée de colonnes de marbre, l’immense peinture se trouve au Palais de Justice, à Bruxelles. Elle trône dans la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation. « Le tableau est évidemment imaginaire. C’est en l’honneur de celui qui fut présenté comme fondateur de la Belgique », glisse Joanna, une guide touristique. La salle constitue un des chefs-d’œuvre patrimoniaux du Palais de Justice. Une des pièces les plus prestigieuses aussi. Voilà le lieu choisi mardi par les autorités pour annoncer l’ouverture du Palais au grand public. Au niveau politique, le secrétaire d’Etat fédéral chargé de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR) et son homologue bruxellois du Patrimoine Pascal Smet (Vooruit) ont répondu présent. Le premier président de la Cour de cassation, Jean De Codt, a représenté l’institution judiciaire. Ils annoncent l’ouverture du Palais de Justice au grand public.