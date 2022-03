L’icône du Cameroun, Samuel Eto’o, s’invite à l’entraînement de l’équipe nationale camerounaise (vidéo)

Samuel Eto’o a rechaussé les crampons pour participer à une séance d’entraînement avec l’équipe nationale du Cameroun. De quoi remobiliser les Lions avant le choc décisif face aux Fennecs. Ces derniers ont d’ailleurs remporté la joute aller (0-1) et sont déterminés à décrocher leur ticket pour la Coupe du monde 2022, devant leurs supporters.

Mais les Lions ont pu profiter de l’expérience et des précieux conseils de l’ancien joueur du FC Barcelone ou encore de l’Inter Milan, qui a fait les beaux jours de la sélection camerounaise. Samuel Eto’o montre une fois de plus son amour pour les Lions et son implication au sein de la Fédération camerounaise de football, de laquelle il est président depuis décembre 2021.