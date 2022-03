Roularta fait l'acquisition de passionsanté.be

"Avec le site web de santé gezondheidsnet.nl (100% RMG) aux Pays-Bas et les nombreuses rubriques de santé sur les différentes plateformes numériques de RMG en Belgique et aux Pays-Bas, dont knack.be, levif.be, artsenkrant.com/lejournaldumedecin.com, plus.be, plusonline.nl, libelle.be, femmesdaujourdhui.be et flair.be, cette acquisition fait de RMG le plus grand éditeur d'informations de santé en ligne de qualité en Belgique et aux Pays-Bas", souligne le groupe dans un communiqué.

Roularta et les groupes de médias vendeurs Mediahuis et Rossel ont signé l'accord mardi, avec un prix d'acquisition qui s'élève à 500.000 euros.