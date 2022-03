Podcast – La Belgique francophone, épargnée par l’extrême droite?

Comment peut-on expliquer le peu de succès de l’extrême droite en Belgique francophone, d’autant plus quand on voit la France et la Flandre.

Le Crisp, le centre de recherche et d’information sociopolitique, consacre deux cahiers à cette question. Ils sont le fruit du travail du chercheur Benjamin Biard, que David Coppi, interrogé dans ce podcast, a interviewé.