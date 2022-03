Feu vert pour le rachat de RTL Belgium par Rossel et DPG

Annoncé fin juin 2021, le rachat pour 215 millions de RTL Belgique (TVI, Plug, Club, Bel-RTL, Radio Contact…) par les groupes médias Rossel (Le Soir, Sudmedia, La Voix du nord …) et DPG (VTM, Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo …) est en voie de finalisation. Ce mardi, les deux groupes ont reçu le feu vert de l’Autorité belge de la concurrence (ABC), étape indispensable avant la conclusion formelle du rachat avec l’actionnaire de RTL Belgique, le groupe allemand Bertelsmann, et la mise en œuvre du rapprochement. La signature finale pourrait intervenir déjà ce jeudi. Ce mouvement de concentration de grande ampleur qui combine des entreprises du nord et du sud du pays et différents médias (télé, radio, presse, digital) n’a soulevé pratiquement aucune remarque de la part du gendarme de la concurrence. Ce dernier n’identifie qu’un seul problème au niveau du marché radio flamand et accepte le remède – assez léger – proposé par Rossel et DPG (voir ci-contre).