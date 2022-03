Derrière le rachat de RTL, l’enjeu colossal de la publicité vidéo

Ils scrollent, zappent, swipent… Bref, ils butinent. Les consommateurs médias, quels qu’ils soient, nagent dans l’abondance de contenus. Pour les annonceurs (et les éditeurs, qui vivent en tout ou en partie des revenus générés par la publicité), c’est galère. Le défi, plus que jamais : capter leur attention (du temps de cerveau disponible, selon l’expression formulée en 2004 par Patrick Le Lay, patron de TF1). A ce jeu, Google et Facebook ont tout balayé sur leur passage, captant 90 % de la croissance digitale.