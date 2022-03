Diables rouges: Tielemans, Van Der Heyden et Batshuayi titulaires face au Burkina Faso (direct à 20h45)

Le Burkina Faso a atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. Hervé Koffi (Charleroi), Abdoul Tapsoba (Standard), Issa Kaboré (Troyes, ex-Malines) et Hassane Bandé (Istra, ex-Malines) sont les noms les plus connus de cette nation chez nous.

6 changements dans l’équibe belge

Par rapport au match en Irlande samedi à Dublin, Roberto Martinez a effectué six changements dans son onze de base. Le joueur de l’Union Saint-Gilloise Siebe Van Der Heyden fête sa première cap.

Van der Heyden est aligné dans le trio défensif avec Jason Denayer et Sebastiaan Bornauw qui fête lui sa 3e cap. Matz Sels prend la place de Simon Mignolet entre les perches.

Titulaires sur les flancs en Irlande, Alexis Saelemaekers et Thorgan Hazard sont remplacés par Thomas Foket et Leandro Trossard. Hans Vanaken et le capitaine Youri Tielemans sont en charge de l’entrejeu.

Buteur samedi, Michy Batshuayi est de nouveau titulaire en point de l’attaque. Il est soutenu par Adnan Januzaj et Charles De Ketelaere.