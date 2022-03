Knauf lance sa première unité de recyclage de laine de verre

Le projet, démarré il y a plus de deux ans, est pour le moment dans sa phase-pilote et l'unité est déjà construite. La partie opérationnelle devrait démarrer dans quelques semaines. Dans un premier temps, l'usine de recyclage fonctionnera de manière discontinue et devrait traiter entre 5.000 et 7.000 tonnes de déchets dès l'année prochaine, pour augmenter progressivement ses capacités.

Le processus sera ensuite industrialisé à plus grande échelle. C'est en tout cas ce qu'espère Marc Bosmans, circular economy manager: "C'est maintenant qu'il faut faire l'apprentissage", a-t-il notamment commenté, "la laine de verre en provenance de chantiers de construction et de déconstruction constitue un déchet problématique. La plupart du temps, elle est incinérée, par manque d'alternative. En Belgique, cela coûte plus cher de la recycler".