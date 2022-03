Bruno Fernandes s’offre un doublé face à la Macédoine du Nord et qualifie le Portugal pour la Coupe du Monde 2022 (vidéo)

La Macédoine du Nord, qui a récemment éliminé l’Italie, n’a pas réitéré l’exploit face au Portugal. Cristiano Ronaldo et les Portugais seront bel et bien au prochain Mondial.

Les Portugais n’ont pas vraiment été inquiétés dans ce match de barrage face à la Macédoine du Nord. Mais, ils ont tout de même tardé à faire le break pour se mettre définitivement à l’abri.

En effet, les Portugais ont ouvert le score à la 32e minute grâce à au duo infernal Ronaldo-Fernandes, le premier qui sert parfaitement le second pour ouvrir le score. Mais après cela, ils ne se sont pas montrés très dangereux et ont attendu la 65e pour doubler la mise et faire le break… grâce à un nouveau but de Bruno Fernandes, qui s’offre donc un doublé et permet au Portugal de valider son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar.